Autopista deverá liberar 2,5km de terceiras-faixas em Itaiópolis

No total as obras de faixas adicionais estão 80% concluídas em SC

A concessionária Autopista Planalto Sul, responsável pela rodovia BR-116 entre Curitiba e Capão Alto, na divisa com Rio Grande do Sul, liberou nesta segunda-feira (15) mais um segmento de terceiras faixas no trecho de Santa Catarina.

O município de Monte Castelo recebeu 1,5 quilômetros de faixas adicionais, entre o km 66,5 e o km 68. Ao todo já são 13 quilômetros liberados de um total de 48,3 previsto no contrato de concessão.

Recentemente, foi liberado um segmento no município de Mafra (SC), do km 13 ao 14. Na próxima semana serão mais 2,5 quilômetros, do km 31,2 ao 33,7, em Itaiópolis (SC).

O critério para definição dos pontos de implantação de terceiras faixas se dá através de um estudo de nível de serviço da rodovia, onde os pontos críticos, no que diz respeito à fluidez de tráfego, são levados em consideração.

“As terceiras faixas têm grande impacto no tráfego da rodovia. Proporciona, principalmente ao tráfego de longa distância, maior fluidez, além de aumentar ainda mais a segurança aos usuários da rodovia, minimizando os riscos de acidentes, facilitando as ultrapassagens e diminuindo o tempo de viagem”, destacou o gerente de investimento, Juarez Richter Cordeiro.