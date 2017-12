Beneficiários do Bolsa Família são orientados em Itaiópolis

Compartilhar no Facebook

No dia 24 de novembro de 2017 a Secretaria do Desenvolvimento Social e o CRAS, promoveram um encontro para beneficiários do programa Bolsa Família. O evento reuniu aproximadamente 450 famílias, que receberam orientações sobre o Cadastro Único e Bolsa Família, além de participarem da campanha de Combate a Violência contra a mulher.

O prefeito municipal Reginaldo Fernandes prestigiou o evento, junto com o secretário de obras, Rudi Gelbke e a secretária de educação, Solange Steffen. O presidente da Câmara de Vereadores, Celestino Smangozeski, também esteve presente.

Participaram também o Clube Soroptimista Internacional de Rio Negro e de todos que voluntariamente contribuíram para a realização desse encontro.