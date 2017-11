Bombeiros Voluntários de Itaiópolis precisam de novo caminhão

Compartilhar no Facebook

O sonho assim como o objetivo de qualquer bombeiro é ter o melhor equipamento para trabalhar, pois assim ele terá mais chance de completar a sua missão que êxito. Os Bombeiros Voluntários de Itaiópolis não são diferentes.

Toda a população itaiopolense sabe do esforço e da dedicação destes voluntários que não medem esforços para desempenhar as suas funções. E para alcançarem o objetivo da corporação em adquirir um novo caminhão de combate a incêndio e resgate, eles estão promovendo uma “Ação entre Amigos” para arrecadar fundos para comprar este veículo, que completo custa mais de R$ 500 mil.

O chassi, com a ajuda de todos já foi comprado faltando apenas à transformação – colocação do tanque de água, bombas, guindaste, equipamentos de resgate entre outros – que custa cerca de R$ 350 mil.

Os bilhetes desta ação custam R$ 5,00 e podem ser comprado com o bombeiros voluntários e no comércio em geral. São 10 prêmios: 1º – R$ 2 mil, 2º – Refrigerados Electrolux, 3º – Boi, 4º – TV LG 14 polegadas, 5º – R$ 700,00, 6º – Fogão a gás, 7º – R$ 350,00, 8º – R$ 300,00, 9º – Furadeira e 10º – R$ 100,00. O sorteio será no dia 1º (sexta-feira) de dezembro.