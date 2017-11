Bombeiros Voluntários de Itaiópolis registram número recorde de acidente em novembro

Compartilhar no Facebook

A equipe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Itaiópolis registrou no mês de novembro de 2017, até o momento, um total de 11 acidentes de trânsito, sendo o mais recente nesta última terça-feira (21/11).

Este acidente aconteceu na Avenida Tancredo Neves no centro de Itaiópolis, envolvendo um veículo e um caminhão.

Estes acidentes com maior frequência no mês de novembro, segundo o comandante Anderson, devido o aumento do tráfego local e o que mais preocupa a gravidade, gerando lesões aos envolvidos.

Atualmente, segundo o comandante Anderson, os bombeiros voluntários de Itaiópolis, conseguem atender as ocorrências solicitadas. Mas a preocupação maior é que num futuro bem próximo, com a inauguração da rodovia SC 477, ligando o planalto ao vale do estado a tendência é aumentar o transito nesta região, podendo refletir em mais acidentes, frisou o comandante.

“Temos que estar preparados para isso, e, portanto, temos que adquirir equipamentos mais sofisticados, e também equipar o nosso caminhão de combate a incêndio e resgate o mais breve possível “, finalizou.