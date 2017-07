Cadeia produtiva da fruticultura foi tema de seminário promovido pela Epagri em Itaiópolis

O município de Itaiópolis tem grande representatividade na fruticultura de nosso estado. É o segundo produtor de tangerinas, o terceiro de peras e tem a posição de 38° PIB da fruticultura Catarinense. Destaca-se também como o maior produtor de frutas do Planalto Norte, com uma produção diversificada que inclui as culturas da amora preta, morango, pêssego, ameixa, uva, maracujá, caqui e banana.

Diante desse contexto de importância da fruticultura, no ano de 2015 o extensionista da Epagri no município, engenheiro-agrônomo Jânio José Seccon, organizou a realização do I Frutaiópolis – Seminário de Fruticultura de Itaiópolis, com o intuito de alavancar a fruticultura na região e no município. Com o sucesso do evento, decidiu-se torna-lo periódico, com nova edição a cada dois anos. Atualmente Jânio é extensionista no município de Major Vieira e líder do projeto de Fruticultura da Epagri para o Planalto Norte, onde se localizam as gerências regionais da Epagri de Mafra e de Canoinhas.

Seguindo o planejamento estabelecido, o II Frutaiópolis foi realizado no dia 07/07/2017, no Núcleo Histórico de Alto Paraguaçu, em Itaiópolis. Com a participação de lideranças, de técnicos e fruticultores de Itaiópolis e de vários municípios da região, como Porto União, Irineópolis, Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Major Vieira, Mafra, Rio Negrinho, São Bento do Sul, Papanduva e Monte Castelo, o evento foi de grande importância para a capacitação e organização da cadeia produtiva na região.

Também participaram o prefeito de Itaiópolis, Reginaldo José Fernandes Luiz; Bernadete Grein e Donato João Noernberg, gerentes das regionais da Epagri de Mafra e de Canoinhas, respectivamente; Gabriel Claudino Schuhli, da Cidasc de Mafra; Talita M. Deichmann da Cresol de Itaiópolis; Leonir Lesch da Cresol Papanduva e o Senhor Valério Schiochet Secretário de Desenvolvimento Rural de Joinville.

Assuntos pertinentes e atuais relativos à fruticultura foram abordados pelos palestrantes. A engenheira-agrônoma Camila Pereira Croge, do escritório municipal da Epagri de Papanduva, abordou o tema “Produção de pequenas frutas”. Já o Analista de Mercado e Gerente do Escritório de Negócios da Embrapa Canoinhas, engenheiro-agrônomo Nelson Pires Feldberg, apresentou duas palestras: ”Importância do material de propagação para fruteiras” e “Variedades de pêssego e Nectarina validadas pela Embrapa Canoinhas e adaptadas ao clima do Planalto Norte Catarinense”. Jânio José Seccon, trabalhou o assunto Possibilidades de expansão da fruticultura no Planalto Norte Catarinense. Na sequência o líder do Programa Políticas Públicas da EPAGRI para o Planalto Norte, engenheiro-agrônomo Gilberto Neppel, apresentou o Programa de subvenção para cobertura de pomares de maçã, frutas de caroço e uva, do Governo do Estado. Encerrando a programação do dia, a representante da Ceasa Joinville, Sirley do Carmo Lehmkuhl Goedert, falou sobre as Oportunidades na CEASA Joinville para os agricultores do Planalto Norte.

Segundo o líder do Projeto de Fruticultura da Epagri para o Planalto Norte, Jânio José Seccon, “o evento foi um sucesso e passa a constar do calendário de eventos técnicos permanentes da Epagri do Planalto Norte Catarinense, juntamente com o Seminário Regional de Fruticultura de Monte Castelo. ”

O II Frutaiópolis – Seminário de Fruticultura de Itaiópolis, foi promovido pela Epagri, com recursos de Programa SC Rural, e teve apoio da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Indústria, Comércio, Cultura e Turismo; do Conselho Municipal de Turismo de Itaiópolis e da Cresol.

Para mais informações: emitaiopolis@epagri.sc.gov.br