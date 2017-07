Caminhada Ecológica e Cultural de Iracema atrai 24 municípios e mais de 400 inscritos

Aconteceu no domingo (25), a 1ª Caminhada Ecológica e Cultural no Circuito Ucraniano de Iracema. O evento permitiu aos caminhantes uma excelente oportunidade de interação entre o esporte, a natureza e a cultura ucraniana da comunidade de Iracema. Contou com a participação de mais de 400 inscritos de 24 municípios e uma comissão organizadora de aproximadamente 60 pessoas, compostos por membros da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Cultura e Turismo, Conselho Municipal de Turismo, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Obras, Paróquia Sagrada Família, CAEP, Congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada, Grupo Folclórico Ucrainska Duchá, jovens da comunidade local, 06 famílias da agricultura familiar vendendo seus produtos coloniais e o artesanato Arte Eslava exposto por Mauricio Linécia e Irmãs Servas de Maria Imaculada.

A abertura oficial foi realizada pelo prefeito Reginaldo Fernandes Luiz e padre Antônio Nazarko, anfitriões do evento. A orientação de Elza Bauermeister (Matos Costa), empresária associada ao Roteiro Caminhos do Contestado, foi determinante para o incentivo deste primeiro evento. O evento contou com o apoio dos empresários locais, da AEI, Sicoob Credinorte, Cresol e Bombeiros Voluntários.

A programação da caminhada teve início às 07:30 horas com o delicioso café rural, preparado com produtos coloniais. Após o alongamento, os caminhantes foram direcionados para o percurso subindo o Morro do Calvário onde se deu o início à caminhada. Em meio ao percurso, no ponto de hidratação foram servidas frutas cítricas características desta época do ano e os caminhantes foram agraciados com apresentação de músicas tocadas com acordeon pela jovem Elisiane Bara, um talento da comunidade de apenas10 anos.

Os 9,5 km de caminhada proporcionaram um encontro com a paisagem local, a história e a cultura, muita aventura e diversão aos caminhantes que após o percurso degustaram um almoço com gastronomia típica ucraniana, preparado pelas cozinheiras da paróquia, entre eles aluske, pirogue, boi ralado e de kutiá sobremesa típica ucraniana. Durante o almoço houve ainda sorteio de brindes que faziam alusão à cultura ucraniana, como o tradicional Korovai, bolo ucraniano. “Parabéns a todos os organizadores, caminhada perfeita, comida maravilhosa, o melhor almoço que já comi em minhas 116 caminhadas na natureza” – avaliou a caminhante da cidade de Curitiba, Daniele Hartmann.

A primeira caminhada ecológica foi um verdadeiro sucesso surpreendendo a todos os organizadores, devido ao grande prestigio dos participantes e da população local, que já aguardam a definição da data para a próxima caminhada e novo percurso do II Circuito Ucraniano de Iracema. “Maravilhosa 1ª Caminhada na Natureza de Itaiópolis, organização de primeira, trajeto bonito, povo acolhedor, comida maravilhosa…Já estamos aguardando a próxima Caminhada” descreve Eline Scheffer integrante do Grupo Caminhada Pé na Estrada da cidade de Curitiba.