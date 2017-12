Casa do Papai Noel acontece na praça Brasil e estará aberta até este sábado

A abertura da Casa do Papai Noel aconteceu no dia 16 de dezembro com a chegada do bom velhinho e ficará aberta para visitação até hoje 23 (sábado), das 16hs. às 22hs. Amanhã, domingo (24) das 8hs às 11:30hs, estará visitando o comércio.

As crianças até 11 anos que visitam a casa, recebem um desenho que deve ser pintado para concorrer a vários presentes. Os 70 presentes que serão distribuídos foram arrecadados na Palestra de Vendas organizada pela AEI em parceria com Lions Clube, que aconteceu em novembro.

A Casa do Papai Noel surgiu pela iniciativa de Marizete Partala Bauer em 2016, que no lugar de decorar sua casa como sempre fez, resolveu proporcionar aos munícipes e principalmente as crianças essa oportunidade encantadora.

São parceiros do projeto a Associação Empresarial, Casa da Cultura e Prefeitura Municipal. Esse ano também colaborou ajudando a decorar a casa, Oldimeri Drosdek.

Durante as noites desta semana, tem feira gastronômica e apresentações musicais. Até dia 23 o papai Noel está disponível para as crianças tirarem fotos, conversarem e fazerem seus pedidos.

Mais de 1000 pessoas, entre crianças e adultos já passaram pela casa até o momento. No dia 23 a noite será realizado o sorteio de uma cesta de natal patrocinada pela AEI e CDL.