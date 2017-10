Cine Cultural WestRock levou cinema gratuito para as crianças em Itaiópolis

O Cine Cultural WestRock, projeto itinerante de cinema, chega à sua segunda edição e está percorrendo as cidades do interior de Santa Catarina e do Paraná. Com o objetivo de possibilitar o acesso à cultura, em 2017, a iniciativa visita os municípios catarinenses de Itaiópolis, Bela Vista do Toldo, Timbó Grande, Irineópolis e Três Barras, e as cidades paranaenses de Antônio Olinto, São Mateus do Sul e São João do Triunfo. A programação, gratuita, vai do dia 4 ao dia 28 de outubro.

O itinerário do projeto prioriza cidades onde não há cinema – e boa parte do público nunca viveu a experiência de assistir um filme na sala escura. No Cine Cultural WestRock a estimativa é receber mais de 2000 crianças que acompanharão as sessões em uma sala especial, climatizada, com telão de 120 polegadas, 30 poltronas, som estéreo, iluminação especial e espaço para cadeirantes.

Em Itaíópolis as sessões ocorreram no início de outubro, onde nesta edição, há seis opções de filmes disponíveis: “Mogli – O Menino Lobo”, “A Era do Gelo 5”, “Procurando Dory”, “PETs – A Vida Secreta dos Bichos”, “Zootopia” e “Divertida Mente”. No total serão promovidas 70 exibições.

Além da exibição dos filmes, o Cine Cultural exibirá um episódio da série “As Aventuras da Marigota”, projeto também patrocinado pela WestRock. A série é composta por curtas-metragens brasileiros de animação que contam histórias da personagem Marigota, uma gotinha que vive na cidade aquática de Aguápolis e aborda temas relacionados à sustentabilidade.

No ano de estreia do projeto, em 2016, o Cine Cultural WestRock passou por seis cidades e alcançou um público de 1.697 espectadores, entre crianças e adultos. “Visitar localidades onde não há salas de cinema tradicionais é empolgante. Principalmente quando temos a possibilidade de acompanhar a alegria e o entusiasmo de quem vai a uma sessão pela primeira vez na vida e descobre a magia que é o cinema”, diz o produtor da Magma Cultura, Jefferson Bevilacqua.

Aprovado pelo Ministério da Cultura, via Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, a iniciativa faz parte do Projeto Gira Brasil e é coordenado pela Magma Cultura.

VEJA AS CIDADES E AS DATAS ONDE O CINEMA ESTÁ PASSANDO

Itaiópolis SC – 04 e 05 de outubro

Bela Vista do Toldo SC – 06 e 07 de outubro

Timbó Grande SC – 09 a 11 de outubro

Irineópolis SC – 12 e 13 de outubro

Três Barras SC – 16 a 18 de outubro

Antonio Olinto PR – 19 e 20 de outubro

São Mateus do Sul PR – 23 a 25 de outubro

São João do Triunfo PR – 26 a 28 de outubro

SOBRE WESTROCK

A WestRock é parceira de seus clientes para fornecer soluções únicas em papel e embalagens que impulsionem seus negócios. São 45.000 funcionários que apoiam os clientes ao redor do mundo em mais de 300 operações e escritórios na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia. A Fábrica de Papel da WestRock em Três Barras é considerada uma das mais modernas do mundo no segmento. Saiba mais em www.westrock.com.br