COMTUR avalia a permanência de Itaiópolis no GTR

Na última semana membros do COMTUR (Conselho Municipal de Turismo) ser reuniram para deliberar vários assuntos.

Na ocasião, houve avaliação e prestação de contas dos eventos Urban Sketchers e da Caminhada Ecológica e Cultural no Circuito Ucraniano de Iracema.

O grupo discutiu a permanência do município de Itaiópolis no Grupo de Trabalho do Turismo Religioso de Santa Catarina, definido em recente encontro em Nova Trento, bem como o Frutaiópolis, seminário organizado pela Epagri.

O cadastramento do município no Programa de Regionalização Turística por meio do Ministério do Turismo e a importância de tal ação, também foi pauta do encontro, onde até o momento tais avaliações ainda não divulgados a imprensa.