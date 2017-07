Concluídas mais duas pontes no interior de Itaiópolis

A Prefeitura de Itaiópolis traçou o objetivo de substituir todas as cabeceiras de pontes de madeiras por cabeceiras de concretos, assim como as vigas de sustentação no interior do município. São 86 pontes no município sem contabilizar as pontes que fazem divisa com outros municípios que estão sendo remodeladas em parceria com estas cidades vizinhas.

Seguindo o projeto a administração municipal recuperou a ponte da localidade do Santo Antônio que fica sobre o rio Príncipe e serve de ligação com outras comunidades. Foram investidos cerca de R$ 7 mil na obra que envolveu serviço de troca de vigas, cabeceira e toda a madeira de cima. A ponte tem 9,5 metros e teve sua largura ampliada para 5 metros.

No distrito de Iracema foi restaurado o pontilhão sobre o arroio Montauri que tem 4 metros e também ficou com 5 metros de largura. A atual administração vem deixando as pontes mais largas para facilitar a passagem de caminhões, tratores e colheitadeiras, facilitando assim o trabalho e o trânsito dos agricultores de Itaiópolis.

Novas pontes deverão ser reformadas na sequência, como a do rio Bonito e Nova Esperança.