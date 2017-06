Curso de inseminação artificial em bovinos qualifica produtores de Itaiópolis

No início da segunda quinzena de maio, o Senar/SC e o Sindicato dos Produtores Rurais de Itaiópolis, em parceira com os Sindicatos de Produtores Rurais de Campo Alegre realizaram o Treinamento de Inseminação Artificial em Bovinos.

A capacitação aconteceu na propriedade da Produtora e presidente do Sindicato de Produtores Rurais daquele município, Lucia Mabel Saavedra Boussé, envolveu 10 alunos de Itaiópolis e teve como objetivo o desenvolvimento da atividade leiteira através do método de inseminação artificial, com inovações na linha do melhoramento genético em pequenas propriedades rurais.

O curso foi oferecido gratuitamente e teve a carga horária de 32 horas de aulas práticas e teóricas. Na teoria, os produtores foram orientados quanto ao manejo reprodutivo e nutricional e observação do cio. A prática compreendeu as técnicas de inseminação artificial e também a manipulação de botijões de sêmen, noções de melhoramento genético, raças, linhagens, sanidade animal e implantação de programas de inseminação artificial.

As aulas foram ministradas pelo médico veterinário, Mauro Kazmierczak, que trabalhou por muitos anos na Cidasc e que a partir deste ano passou a atuar como instrutor do SENAR/SC.

De acordo com Mauro, entre as vantagens da inseminação artificial está a possibilidade do criador inseminar vacas com vários touros diferentes conforme seus objetivos de melhoramento do rebanho, para produção de leite ou para bovinos de corte.

Ele explicou que “a inseminação artificial traz o melhoramento genético do rebanho, em tempo reduzido e com baixo custo de investimento com a utilização de sêmen de touros superior para a produção de leite. A técnica também traz como vantagens o controle de doenças que podem ser transmitidas pela monta natural, aumenta o número de descendentes de um reprodutor, padroniza o rebanho e reduz as dificuldades em partos”, observou. O médico veterinário enfatizou ainda a questão do investimento: “É mais barato conservar na propriedade, um botijão de inseminação artificial, para armazenar o sêmen bovino, do que manter um touro, que envolvem muitos aspectos e custos.