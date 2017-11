Curso de liderança, gestão e empreendedorismo rural formam jovens da região

Na tarde de quinta-feira, 9, no Auditório do Centro de Treinamento da Epagri, em Canoinhas, foi realizada a cerimônia de formatura do 5º Curso de Liderança, Gestão e Empreendedorismo com Jovens Rurais.

Ao longo de dez semanas, sendo uma a cada mês, os eixos de desenvolvimento humano, tecnológico, gerencial e ambiental foram trabalhados com 25 jovens oriundos dos municípios de Itaiópolis, Campo Alegre, Rio Negrinho, Monte Castelo, Major Vieira, Três Barras, Canoinhas, Bela Vista do Toldo e Irineópolis. Com o curso, os jovens aprimoraram seus conhecimentos sobre temas como bovinocultura leiteira, olericultura, fruticultura, gestão de negócios e mercado, piscicultura, apicultura, administração rural, inclusão digital, turismo rural e gestão ambiental.

O curso foi promovido pelas gerências regionais da Epagri de Mafra e de Canoinhas, com o apoio do Programa SC Rural, que financiou a hospedagem dos alunos no centro de treinamento da Epagri de Canoinhas, a alimentação e as viagens educativas de estudo. A coordenação do curso ficou a cargo de Ana Paula K. Machado e Adolar Eleutério Voigt.

Na cerimônia de formatura estavam presentes o secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Mafra, Abel Schroeder, o secretário executivo regional do programa SC Rural, Marcos Euclides Vieira, o gerente da Epagri Canoinhas, Donato João Noernberg, o líder do Projeto de Desenvolvimento da Olericultura no Planalto Norte Catarinense, Edson O. Correa, representando a gerência da Epagri Mafra, a gestora do Centro de Treinamento da Epagri Canoinhas, Ana Luiza Damasco da Rocha, os secretários municipais de Educação de Canoinhas, Osmar Oleskovicz, e de Irineópolis, Lilian Eliane Batschauer Ferreira, a secretária municipal de agricultura de Bela Vista do Toldo, Dalvan Mizwa, o sargento da Polícia Militar Ambiental, Leonardo Joriel de Quadros, representando o comando da 3ª Companhia de Polícia Militar Ambiental de Canoinhas, além de extensionistas da Epagri, pais e amigos dos jovens formandos.