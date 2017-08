Curso de pintura em tecidos promovido pelo Sindicato dos Produtores Rurais e SENAR/SC

Todos os anos são capacitadas turmas em pareceria com as comunidades e secretarias municipais

Aplicar a técnica da pintura em tecido e telas de pintura, panos e toalhas, utilizando os procedimentos e materiais adequados. Esse foi o intuito de Artesanato com Pintura promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina (SENAR/SC); Sindicato dos Produtores Rurais de Itaiópolis em parceria com a Casa da Cultura do Município.

De acordo com a instrutora do Senar Claudete Teixeira Schvanz, foram repassadas informações para a identificação e seleção dos materiais adequadas e a importância do artesanato. Além disso, foram explicadas técnicas de pintura, como a mão livre, uso de stencil – utilizando-se também temas poloneses – e outros acessórios que facilitam o trabalho. “O artesanato oferece uma série de benefícios além de ser uma fonte de renda. É uma terapia que e trás a satisfação pessoal e profissional. São belíssimos itens de decoração e servem para presentear amigos e familiares. É um trabalho gratificante e que promove a integração com a comunidade por meio da comercialização”, destacou a Instrutora.