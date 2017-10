Desbravadores fazem mutirão de limpeza em Itaiópolis

Compartilhar no Facebook

O Clube de Desbravadores Escolhidos Para Brilhar fez um mutirão de limpeza nos últimos dois fins de semana em Itaiópolis. Durante a mobilização, foram recolhidos cerca de 700 kg de lixos de praças, vias, barrancos, além da limpeza realizada em monumentos. Em sua página oficial em uma rede social, a Prefeitura publicou fotos da ação e agradeceu ao grupo pela contribuição ao município: “O nosso muito obrigado ao trabalho voluntário dos Desbravadores de Itaiópolis”.

De acordo com a Secretaria de Urbanismo de Itaiópolis, o grupo tem feito um importante trabalho no município, especialmente na estrada que dá acesso à cidade. “Essa iniciativa mostrou a população o quanto ainda temos que nos conscientizar sobre a questão do lixo que é lançado pelos condutores na rodovia. Ela mostra também que devemos preservar o meio ambiente bem como todos os locais públicos para que assim tenhamos uma cidade mais limpa e agradável aos munícipes e visitantes”, agradeceu a Secretaria.

O secretário também destacou que os trabalhos realizados pelos Desbravadores servem para ensinar os jovens desde cedo a aprenderem sobre os problemas sociais e culturais preparando eles para uma vida adulta mais consciente e sustentável.

O diretor do Clube de Desbravadores, Marcos Pruner, parabenizou os envolvidos e destacou que a iniciativa surgiu dos próprios integrantes do clube. Destacou Pruner.