Em Florianópolis, Prefeito Reginaldo e vice pedem por mais recursos para Itaiópolis

Em Florianópolis na semana passada o prefeito Reginaldo Fernandes e o Vice prefeito Alvaro, estiveram reunidos com várias autoridades, debatendo assuntos de interesse do município e as necessidades da população. Dentre as autoridades que o prefeito conversou estiveram, deputado Darci de Matos a quem o prefeito Reginaldo fez o pedido de uma emenda no valor de 400 mil reais ou então uma patrola ao município.

Fez também o pedido de uma emenda no valor de 200 mil reais ou um caminhão ao deputado Silvio Drevek, também ao deputado Maurício Skudlark que atenda ao nosso município com uma ambulância, ao deputado Natalino Lázare uma roçadeira móvel. Durante os encontros também conversou com o deputado Jorginho Melo, Dalmo Claro, Ivan Ranzolin e Milton Obus.