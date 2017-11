Escola Municipal Rio da Estiva surpreende com o projeto: “Ler e Escrever através de Poesia”

No último dia 21/10 ocorreu na Escola Municipal Rio da Estiva a apresentação do projeto: “Ler e Escrever através da poesia, onde os alunos prepararam belíssimas apresentações aos pais e comunidade, junto com seus professores no decorrer do projeto.

Segundo a direção da escola, ler e escrever através da poesia, é gratificante e nos traz a sensação de missão cumprida, cumprida pelos alunos, professores e todos que se envolveram neste projeto, pois a cada recital que era apresentado a cada quinze dias, sempre deixava um gostinho de quero mais e sentimento que estamos no caminho certo, que é através do incentivo à leitura e valorização que teremos uma educação de qualidade, conta a diretora da escola Jocemari J. Karasinski.

A diretora da escola, também agradece aos professores, alunos e funcionários que abraçaram o projeto “Ler e Escrever através da Poesia” com entusiasmo e que contagiou os alunos oportunizando-os a mostrar o potencial que são capazes” – finalizou.