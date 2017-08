Escola Odir Zanelatto, de Itaiópolis, comemora o seu 87º aniversário

Compartilhar no Facebook

Na última sexta-feira (11), a EEB Odir Zanelatto, de Itaiópolis, comemorou 87 anos de existência.

Na abertura do evento o secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Mafra, Abel Schroeder, saudou professores, servidores, alunos e toda a comunidade escolar, salientando o valor de uma instituição de ensino que atravessa oito décadas, mantendo-se sempre firme em seu objetivo de oferecer um ensino de qualidade para a comunidade local. Abel ainda destacou o trabalho da equipe coordenada pela diretora Valéria Costa.

As comemorações incluíram a apresentação e premiação dos alunos vencedores do Recital de Poesia, realizado na quarta-feira, 9, além de homenagens à escola, ao Dia do Estudante e ao Dia dos Pais. Ao final, foi servido o tradicional bolo de aniversário.