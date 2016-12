Escola Rio da Estiva finaliza a 4ª gincana ambiental com apresentação de Natal

Compartilhar no Facebook

A escola municipal Rio da Estiva apresentou um trabalho sobre sustentabilidade na última quarta (7), onde abordou um dos temas centrais desse século: o aquecimento global. Idealizado pelos professores Sabrina M Campos, Aline Kohler, Mateus Bonez e da diretora escolar Suelen Droczazk. Como mudaremos nossa situação? O que faremos para ajudar nosso meio ambiente? Pensando nessas questões, a escola há 4 anos promove uma gincana ambiental para fortalecimento dessa ideia. A apresentação consistiu em mostrar o que fazemos com o mundo, trazendo uma encenação finalizando com o tema natalino, expressando que tudo o que queremos nesse Natal é um mundo melhor, um mundo saudável.

Foram muitos os motivos que contribuíram para a formação do projeto: Gincana Ambiental na Escola. Primeiro o interesse dos alunos pela natureza, partindo desse interesse, surgiu à ideia de trabalhar com algo que contribuísse para a formação de um cidadão consciente e atuante. Diante desse contexto, promoveu com a aplicação dos 3R’s, uma maior tomada de consciência dos alunos e posteriormente alcançando a comunidade.

Onde, o RECICLAR, o REAPROVEITAR, e o REUTILIZAR, (3R’s) aplicados na metodologia da prática do projeto, ampliarão essa consciência e promoverão algumas ações de mudança de atitude. Porém, ainda é necessário muito trabalho para ser feito por todos nós, de modo que tenhamos de fato um ambiente limpo e saudável.

A coleta do lixo na comunidade Rio da Estiva e comunidades próximas que são atendidas pela escola tem o objetivo certeiro de promover ações que estimulem a reflexão sobre a coleta seleta do lixo e óleo saturado, sensibilizando a comunidade sobre a importância da preservação ambiental e sustentabilidade.

A gincana ambiental é feita durante todo o ano letivo, todos os dias da semana de segunda a sexta-feira. Sendo que cada dia da semana é coletado um resíduo (lixo) diferente.

O dinheiro arrecadado com a venda do lixo que sai das comunidades, retorna aos alunos em forma de prêmio, para aqueles que mais arrecadaram lixo e é destinado a compra de mudas de flores para ornamentação do jardim.

Nesse ano de 2016 foi arrecadado um total de 3.073,0 kg de lixo dentre eles papelão, papel branco, papel colorido, plástico, e alumínio. De óleo saturado foram arrecadados 169 litros.

Os organizadores agradecem aos alunos, professores e a comunidade em geral que contribuiu para que todo esse lixo tivesse o seu destino correto. Como diria o grande estadista alemão Johann Wolfgang Von Goethe “A natureza é o único livro que oferece um conteúdo valioso em todas as suas folhas”.