Escolas estaduais Odir Zanelatto e São João Batista recebem reforma

Após três anos sem receberem recursos do governo do estado para manutenção as Escolas Estaduais Odir Zanelatto e São João Batista estão em reforma neste fim de ano e durante as férias escolares.

Nestes últimos três anos o governo do estado encontrou dificuldades em realizar investimentos para reforma das escolas estaduais. Neste período diretores e a comunidade escolar tiveram que se superar para realizar os serviços de manutenção necessários.

Agora no fim do ano, a Secretaria de Estado da Educação, através da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Mafra, descentralizou recursos para a reforma de duas escolas em Itaiópolis, a EEB Odir Zanelatto e a EEB São João Batista no Alto Paraguaçu.

As duas escolas já estão recebendo os serviços de manutenção e reforma que tem o objetivo de melhorar o ambiente escolar dando mais conforto aos alunos.