Exemplo a ser seguido! Leitor mais assíduo na Biblioteca Pública de Itaiópolis

O leitor mais assíduo na Biblioteca Pública de Itaiópolis referente ao mês de julho foi Arthur Linzmeier (foto). Ele tem apenas 06 aninhos e já está ingressando no mundo da leitura!

COMO INCENTIVAR A LEITURA ENTRE OS 6 E OS 8 ANOS DE IDADE?

Quais os livros mais adequados para uma criança entre os 6 e os 8 anos de idade? Como posso incentivar no meu filho o gosto pelos livros?

O QUE A CRIANÇA FAZ COM LIVROS:

Começa a decifrar o código e vai aprendendo a ler.

Está desejosa de conseguir ler sozinha, mas continua a adorar ouvir os adultos lerem alto.

O ritmo de aprendizagem varia.

No início gosta de descobrir nos livros as letras, sílabas ou palavras que já reconhece.

Vai conseguindo ler frases e, ao sentir os seus próprios progressos, sente-se vitoriosa.

Gosta de mostrar os seus progressos.

A partir dos 6/7 anos vai conseguindo ler sozinha histórias e livros com outros temas.

À medida que vai lendo mais, vai conseguir ler obras cada ver mais extensas.

O QUE OS PAIS DEVEM FAZER:

Manter as rotinas diárias.

Ler todos os dias. O apoio individual de um adulto na fase de decifração evita muitos problemas e torna a aprendizagem mais rápida e segura.

Ler alto e deixar que a criança descubra, e leia sozinha, palavras e frases que já conhece.

Completar frases e ajudar com as palavras que ainda não decifra.

Encorajá-la a ler cada vez mais. Ouvir ler e felicitá-la pelos progressos.

Fazer jogos de descoberta de letras, sílabas, palavras, frases.

Ler histórias mais curtas, se a criança pedir, e histórias com pequenos capítulos.

Ler partes de histórias e deixar a continuação para o dia seguinte.

Continuar a ler as histórias preferidas e incentivá-la a conseguir lê-las sozinha.

LIVROS MAIS ADEQUADOS:

Livros com imagens coloridas, muito variados:

– de início com pouco texto para ler sozinha e treinar a decifração;

– à medida que vai lendo melhor, com texto mais longo para ouvir ler e para descobrir sílabas, palavras e frases;

– histórias familiares;

– contos tradicionais;

– histórias de animais;

– informações sobre vários temas;

– histórias alusivas à época do ano, Natal, estações do ano, ir para a escola, tempo de férias, etc.