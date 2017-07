Compartilhar no Facebook

Se a intenção da Festa Julina de Rua, promovida pela Prefeitura de Itaiópolis, era resgatar a tradição das festas de rua, o objetivo foi alcançado.

A rua Getúlio Vargas, palco do evento, estava linda. As comunidades participaram em peso abrilhantando ainda mais a festa. A população se divertiu, brincou, dançou, assistiu as apresentações organizadas pelas escolas e pela comunidade.

O gostinho de quero mais está em todos que aguardam a próxima festa ano que vem.