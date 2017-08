Gerência de Educação da ADR realiza seminário com diretores das escolas estaduais da região

O tema do seminário foi “Tecnologia e Ética Profissional”, com palestras destacando o uso da tecnologia para valorizar o dia a dia e permitir ir além da rotina, sem abandonar a qualidade de vida

Na sexta-feira, 28, na Associação Empresarial de São Bento do Sul (Acisbs), foi realizado um seminário com os diretores das escolas estaduais dos municípios de Campo Alegre, São Bento do Sul, Rio Negrinho, Mafra, Itaiópolis, Papanduva e Monte Castelo, todos atendidos pela Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Mafra.

O evento, promovido pela Gerência de Educação (Gered), contou com a presença do secretário executivo da ADR, Abel Schroeder, da gerente de Educação, Eliane Hübl, servidores da Gered e os palestrantes Rafael Espíndola Berndt, juiz criminal, Débora Maria Sampaio Wojakevicz, professora, Ana Paula Ratkovski, fisioterapeuta, Edson Pedro Schiehl, educador, acompanhado da Cia. Teatral Arlequim, e docentes da Fundação Logosófica.

Abel Schroeder, que participou da abertura destacou a relevância do evento. “É importantíssimo principalmente pela troca de experiências entre diretores e assessores das escolas do Estado. Aliado a isso, temos palestras que melhoram ainda mais o desempenho de nossos educadores”, concluiu.

O tema do seminário foi “Tecnologia e Ética Profissional”, com palestras destacando o uso da tecnologia para valorizar o dia a dia e permitir ir além da rotina, sem abandonar a qualidade de vida. À tarde, a peça de teatro “Desconectados”, da Cia. Teatral Arlequim, deu prosseguimento à capacitação, valorizando aspectos que vão além dos conceitos pedagógicos.

“Com esta ação, todos podem voltar com energia para o segundo semestre. Além disso, permite que diretores e assessores de toda a região da ADR falem a mesma língua”, explicou a gerente de Educação Eliane Hübl.