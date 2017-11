Gestão de políticas públicas é pauta na reunião do Colegiado Regional de Governo

Na última quarta-feira 08, ocorreu o encontro mensal do Colegiado Regional de Governo, na sede da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Mafra, o palestrante de encontro foi o secretário executivo Abel Schroeder, com o tema: “Gestão de Políticas Públicas com Foco no Desenvolvimento Regional”.

Abel falou sobre a descentralização, que tem como objetivo aproximar o governo estadual das demandas regionais, agilizando a solução de eventuais problemas. “As ADRs são instâncias de governança territorial intensivas e efetivas. Antes mesmo de serem criadas, já havia uma descentralização estadual, pois já existiam regionais de diversos órgãos como a Celesc, as Polícias Civil e Militar, a Cidasc, assim como a saúde, a educação e todas as outras representações do governo na região. Isso tudo só foi ampliado para garantir mais unidade e eficiência”, explicou o secretário. “Tudo isso com uma estrutura muito enxuta, composta de um secretário e oito gerentes, que coordenam todo o restante, incluindo os quase três mil servidores da educação na área de atuação da ADR”, destacou. “É importante ter em mente que, há muito tempo, desde que eu entrei na vida pública, nós só tivemos na nossa região três políticas públicas efetivas, sendo a primeira delas a descentralização”, concluiu.

Na reunião do colegiado estavam presentes, além de todos os gerentes da ADRs, os representantes da Cidasc, Casan, Fatma, Epagri, Celesc de Mafra e de São Bento do Sul, Presídio Regional de Mafra, Polícias Militares de Mafra e de São Bento do Sul, Delegacia Regional de Mafra, Bombeiros Militares de São Bento do Sul e IGP de Mafra.

Os Colegiados Regionais de Governo foram criados juntamente com a instituição das ADRs e têm como objetivo assessorar os secretários executivos e as agências nos assuntos relacionados à implementação e andamento dos planos, programas e ações sob suas responsabilidades, integrando e convergindo esforços com vistas à racionalização de recursos e meios, sempre buscando garantir maior efetividade e abrangência na prestação de serviços públicos.