Homenagem dos alunos do 5º ano – EEB Paulo Cristiano Heyse ao pré-centenário do município

E as homenagens ao município de Itaiópolis ainda continuam, a criançada fez questão de divulgar o seu amor ao município! O trabalho apresentado foi elaborado pelos alunos do 5° ano da escola de educação básica Paulo Cristiano Heyse com o objetivo de levar os alunos a fazer uma pesquisa mais afundo sobre a história a cultura e outros aspectos importantes da nossa cidade e terra natal, onde todos participaram e elaboraram um trabalho que todos conseguiram ou descobriram um pouco mais do nosso município e também aproveitando para homenagear pelos 99 anos de emancipação. Os mais sinceros parabéns de toda a escola ao município de Itaiópolis.

Trabalho realizado pelos alunos do 5° ano da escola EEB Paulo Cristiano Heyse. Professoras Tatiane e Bruna.