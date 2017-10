Hospital Santo Antônio conta com novo veículo

Compartilhar no Facebook

A Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio adquiriu através da Secretaria Municipal de Saúde de Itaiópolis, com recursos de alienação de bens (venda da casa do Paraguaçú), um veículo Voyage da Volkswagen, ano/mod 2017/2018, álcool/gasolina, no valor de R$ 53.000 reais, através de processo licitatório.

O veículo veio substituir o carro anterior que estava com muitos quilômetros rodados, parando constantemente na oficina mecânica. O veículo já está sendo utilizado para transporte de pacientes com mais segurança e conforto, e desde o dia 01/08 2017 já foram realizadas 105 viagens de carro para transporte de pacientes, sendo para consultas, exames ou buscas de altas de hospitais de fora do município.