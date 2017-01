Hospital Santo Antônio recebe 325 mil de patrimônio histórico

Após o tombamento do Núcleo Histórico de Alto Paraguaçu no ano de 2007 diversas ações foram realizadas com o intuito de preservar tanto o patrimônio material quanto imaterial do bairro. Uma dessas ações foi a contratação de projetos de restauro para edificações no ano de 2010, com recursos do PACH das Cidades Históricas, projeto que finalizou no corrente ano.

O projeto de restauro da Casa Andrzejewski (antigo Hospital), um dos realizados com os recursos mencionados, foi fundamental para a venda da edificação. De propriedade da Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio o antigo hospital de Alto Paraguaçu, patrimônio histórico tombando na forma de conjunto urbano, foi licitado no dia 30 de novembro e vendido pelo valor de 325 mil reais. O recurso já está disponível e de acordo com o prefeito José Heraldo Schritke o valor da venda do patrimônio está sendo destinado à compra de um raio X digital para a Fundação Hospitalar entre outros equipamentos.

A compradora do imóvel deverá realizar as melhorias na edificação de acordo com o projeto executivo de restauro conforme as exigências do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). O uso futuro do imóvel, de acordo com o projeto, será de uma pousada, restaurante e espaço museológico. Certamente o restauro e uso desta imponente edificação será mais um atrativo turístico de referência para o Núcleo Histórico e para o município de Itaiópolis.