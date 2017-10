Itaiópolis comemora o pré-centenário com muitas histórias e atrações

Em comemoração aos 99 anos de emancipação política administrativa, a atual administração resgata a tradicional Festa do Boi Ralado no Espeto, onde após 6 anos de espera, acontecerá a sua XIX edição, contando com várias atrações, inclusive com shows de renome, como a famosa dupla Marcos e Belutti, Althair e Alexandre, entre outras

Nos dias 27, 28 e 29/10, o município de Itaiópolis estará em festa. Após seis anos de espera, a atual administração por meio do prefeito Reginaldo José Fernandes Luiz, está resgatando a Tradicional Festa do Boi Ralado no Espeto, na sua 19ª edição. Todos os shows e maior parte da programação acontecerá no Estádio 16 de Abril.

A primeira Festa do Boi Ralado no Espeto foi realizada no ano de 1989 em comemoração aos 71 anos do município. A Festa surgiu a partir do prato (Boi Ralado) criado pelo Itaiopolense João Carlos Cisczewski. Numa Festa com amigos ele preparou a especialidade à base de carne suína, ovos e farinha de trigo. A receita agradou e depois de algum tempo ele mudou os ingredientes, passando a utilizar carne de gado moída com temperos e assada em espeto de madeira de pinho. A nova receita deu origem a Festa do Boi Ralado no Espeto e desde então passou a fazer parte da culinária tradicional do município e a festa tornou-se referência nacional.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Sexta-feira dia 27/10

17:00 – Abertura da festa

18:00 – Show (bandas locais)

23:00 – Show nacional Raimundos

Sábado dia 28/10

10:00 – Abertura do estádio

14:00 – Fecha o estádio

(Depois das 17:00 horas, entrada somente com o ingresso para o Show do Marcos e Belutti)

17:00 – Reabertura do estádio

20:00 – Show Fernanda Liz

23:00 – Show nacional Marcos e Belutti

Domingo dia 29/10

09:00 – Desfile cívico

10:00 – Abertura da festa

11:00 – Show (bandas locais)

20:30 – Show nacional Althair e Alexandre

DESFILE CÍVICO E ALEGÓRICO

No domingo (29), às 9 horas, acontece na avenida Getúlio Vargas, o desfile cívico e alegórico em comemoração ao pré-centenário do município e XIX Festa do Boi Ralado no Espeto.

O desfile que terá como tema: “O Resgate da História das Instituições do Município”, contará com a participação das Secretarias Municipais, instituições de ensino, entidades, associações, grupos esportivos, clubes de serviço, empresas e homenagens de cidades vizinhas.

Fechando o desfile, itaiópolis terá a participação do 5º regimento de carros de combate.

Venham prestigiar e conhecer as instituições e entidades que fazem parte da nossa história! Traga sua família!

Itaiópolis: a cidade mais eslava do planalto norte catarinense

A cidade de Itaiópolis está localizada no planalto norte catarinense. Emancipada como município em 1918, sua história remonta à Colônia Lucena, ainda no ano de 1890 vinculada à cidade paranaense de Rio Negro. A origem da cidade remonta à antiga rota de tropeiros que faziam a ligação comercial entre o sudeste e o sul do Brasil em lombo de mulas. A partir de 1890 a chegada de primeiros imigrantes poloneses, ucranianos e alemães foi determinante na formação identitária do município, tanto demograficamente (visto que grande parte da população tem ascendência europeia) quanto na organização econômica (a agricultura, a fruticultura e a pecuária representam as maiores fontes de renda do município) e nos atrativos turísticos com enfoque histórico cultural.

As características culturais da imigração eslava permanecem até os dias atuais compondo o patrimônio material e imaterial. As manifestações religiosas, o artesanato, os saberes e fazeres do imigrante eslavo nas técnicas construtivas adaptadas à matéria prima local, ao clima e a geografia, a culinária típica com suas variações, o cultivo da terra provendo a sua subsistência compõem este vasto cenário que ilustra a cidade mais eslava de Santa Catarina.

No centro da cidade um dos marcos que simboliza Itaiópolis como a capital Catarinense da Cultura Polonesa, é o Monumento ao Imigrante Polonês e Ucraniano, um conjunto arquitetônico em mosaico composto por uma pêssanka (ovo inscrito com signos) de 2 metros de altura e dois totens com os símbolos eslavos: a águia polonesa e a Nossa Senhora de Czestochowa que ilustram a importância de se preservar a cultura eslava como identidade do município.

A edificação centenária de madeira, um exemplar da arquitetura eslava, realocada do interior para a praça central Brasil para servir de Centro de Recepção de Visitantes e Informações turística aponta os caminhos que ilustram esse vasto cenário.

Um dos pontos que mais impressionam os visitantes é a Igreja de Santo Estanislau, a maior da América Latina construída por imigrantes poloneses localizada no Alto Paraguaçu (7 km da sede) conjunto urbano tombado pelo IPHAN, assim como a Casa Polaski, Patrimônio Histórico usado como centro cultural e Hostel pela Associação Polonesa.

Adentrando o município a Igreja católica ucraniana São Pedro e São Paulo, na comunidade de Moema e a Igreja Sagrada Família em Iracema representam os núcleos imigratórios ucranianos.

Itaiópolis está inserido no Roteiro Turístico histórico-cultural Caminhos do Contestado, composto por 12 municípios do planalto norte catarinense da região turística Vale do Contestado. Turismo rural, caminhadas ecológicas, rotas religiosas, festas típicas, gastronomia, ciclismo com temática cultural, edificações históricas, são produtos turísticos encontrados no destino turístico Caminhos do Contestado.