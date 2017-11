Itaiópolis comemorou com sucesso o seu pré-centenário

Compartilhar no Facebook

Uma multidão foi ao estádio 16 de Abril para festejar os 99 anos de Itaiópolis. A festa foi considera como uma das maiores que o município já viveu. A multidão foi ao delírio com os shows de Marcos e Belutti e da dupla Althair e Alexandre. O público também prestigiou as bandas regionais e as atrações dos três dias de festa que marcaram o pré-centenário de Itaiópolis. Segundo os organizadores, mais de 30 mil pessoas visitaram o município durante os três dias de festejos.

Para o prefeito Reginaldo Fernandes foi imensamente gratificante celebrar o aniversário de Itaiópolis novamente e ver a cidade se destacando entre as demais cidades do planalto norte catarinense.

Segundo o prefeito “E mais emocionante ainda, é a gente notar e registrar a participação da população nos três dias de festa nos dá uma sensação positiva e a certeza de que estamos no caminho certo, e só conseguiremos alcançar nossos objetivos se nós dermos as mãos e buscarmos juntos um futuro melhor para o nosso povo” – declarou o prefeito.

Também segundo ele, foi mais um ano para homenagear nossa cidade e nossa gente, e mais uma comemoração concluída com êxito.

Fotos: Divulgação