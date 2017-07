Na última semana a administração municipal, através da Secretaria da Saúde e com incentivo do vereador Felipe Tavares, fez a aquisição de dois veículos Doblô, completas com lotação de sete (7) lugares para o transporte e deslocamento de pacientes, com recursos do município.

Já fazia muito tempo que o município estava em defasagem nessa área e necessitando de melhorias no transporte de pacientes. Com os carros o transporte e o conforto dos pacientes durante as viagens estarão garantidos.