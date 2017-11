Itaiópolis mais uma vez fez história na Expolages

Compartilhar no Facebook

A Expolages é uma feira de representação nacional que ocorre todos os anos no mês outubro no “Parque de Exposição Conta Dinheiro” no município de Lages-SC.

A feira deste ano ocorreu no período de 10 à 15 de outubro, onde a cidade de Itaiópolis foi mais uma vez, muito bem representados por duas grandes Fazendas especializadas em Genética Bovina, sendo a Fazenda Brasil Florestal para a raça Angus e a Fazenda Lestada para o Charolês.

Diante do sucesso alcançado, a Agrorural Itaiópolis, que trabalha em parceria com ambas as Fazendas e a Prefeitura Municipal de Itaiópolis vem orgulhosamente homenagear seus proprietários e colaboradores pelo excelente desempenho obtido.

A Fazenda Brasil Florestal conquistou o grande campeonato de touro Angus, com o BF Hudson da Brasil Florestal A444, que é resultado 100% de sua produção interna. Filho da vaca – BF Bailadora da Brasil Florestal e touro – BF Dodi da Brasil Florestal TE141, ambos de sua criação.

Conquistaram ainda, o campeonato reservado de grande campeã fêmea, com a novilha BF Itajaí da Brasil Florestal TE584. BF Itajaí é filha da grande campeã BF Electra da Brasil Florestal TEI224.

Já a Fazenda Lestada em uma disputa acirrada no Campeonato Charolês, chegou à final com três de seus exemplares machos, conquistando assim o supremo grande campeão, com o touro AFS VLOG 970 da Lestada, sendo muito elogiado pelos julgadores devido a excelente qualidade de seus animais.

O resultado de conquistas como essas somente são conseguidas através de trabalho árduo e acompanhamento técnico constante de excelentes profissionais.

Por essas e outras conquistas que nosso município vem alcançando nos últimos tempos é que devemos cada vez mais ter orgulho de sermos Itaiópolenses!