Itaiópolis poderá ser referência em roteiros pedagógicos na região

Dando continuidade as ações do turismo pedagógico nas propriedades com características da agricultura familiar a equipe do Departamento de Cultura e Turismo em parceria com a equipe técnica da Epagri, promoveu no dia 14 de dezembro a visita dos profissionais do Cenpáleo para contribuir com o diagnóstico de propriedades rurais com potencial turístico pedagógico.

O professor/pesquisador em paleontologia/micropaleontologia Everton Wilner e professor/ pesquisador Luiz Carlos Weinschütz, coordenador do CENPALEO (Centro Paleontológico – Museu da Terra e da Vida) da Universidade do Contestado campus Mafra, durante a visita na propriedade de Mário Zap, contribuíram significativamente para diagnosticar as características geológicas da propriedade e orientar o proprietário quanto a organização dos passeios na trilha existente e os procedimentos metodológicos que podem ser organizados e desenvolvidos durante a visitação, buscando explorar todo o potencial das características naturais da propriedade.

As características da agricultura familiar com a receptividade oferecida pela família, que preserva as tradições da culinária ucraniana e do artesanato de tradição cultural, estão sendo trabalhadas pela equipe da Epagri e do departamento de Cultura e Turismo com o apoio dos membros do COMTUR de Itaiópolis.

Outros proprietários já estão adequando suas propriedades considerando as características originais e principalmente priorizando as singularidades que as diferenciam uma da outra, como a família Panfil e a propriedade do Alemão.

As ações referentes ao turismo vêm se articulando de longa data e se consolidando como o Roteiro Caminhos do Contestado. O processo é bastante lento, mas irá se intensificar com o apoio de entidades públicas e privadas.

A ação do pedagógico iniciou em 2015, quando Dalmo Vieira, arquiteto e urbanista do IPHAN/SC, idealizador do Roteiro Nacional de Imigração em Santa Catarina ao qual o município de Itaiópolis pertence (desde 2008), lançou a proposta do Turismo Pedagógico com o intuito de dinamizar o Núcleo Histórico Alto Paraguaçu através do uso do Hostel da Casa Polaski, restaurada pelo IPHAN e administrada pela Associação Cultural Polonesa de Itaiópolis.

Com a continuidade do trabalho, em breve o município será referência em roteiros pedagógicos na região do planalto norte catarinense integrando as cidades que pertencem ao Roteiro Caminhos do Contestado.

Com o potencial cultural e com as características das pequenas propriedades rurais a região tem grande possibilidade de desenvolver a economia através destes segmentos turísticos: turismo rural, cultural e pedagógico.