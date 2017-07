Itaiópolis realiza VIII Conferência municipal de assistência social

Compartilhar no Facebook

Servidores do CRAS, psicólogos, assistentes sociais e usuários participaram na última semana, juntamente com a assessoria de colegiados da Amplanorte, da VIII Conferência Municipal de Assistência Social, no Lions Club, em Itaiópolis.

O prefeito Reginaldo José Fernandes Luiz ressaltou que o poder público deve olhar para aqueles que têm mais necessidade. Conclamou órgãos municipais e regionais para que atentem a este público que passa por vulnerabilidade e enfatizou que todos os setores têm compromisso com o povo. Lembrou que procura, através de ações e iniciativas, melhorar o nível de vida dos trabalhadores, lutadores e moradores de Itaiópolis.

Após uma palestra que elucidou o tema “Garantia de direitos no fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social – SUAS” os participantes foram divididos em quatro grupos.

Os grupos discutiram temas como: gestão democrática e controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS; Acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantia de direitos; A legislação como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socio assistenciais e A proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais.

Dos eixos discutidos saíram propostas e moções para as esferas municipais, estaduais e federais. Foram escolhidos também os delegados que devem representar o município na Conferência Estadual de Assistência Social a ser realizada em Florianópolis.

Todos os municípios da região, também realizaram ou estão realizando as Conferências e se organizam para encaminhar os relatórios ao Conselho Estadual de Assistência Social e participar da etapa estadual.