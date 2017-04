Itaiópolis sedia encontro da instância de governança regional com presença de vinte e dois municípios

Itaiópolis sediou no último dia 06, reunião da Instância de Governança Regional do Vale do Contestado, composta por membros do Roteiro Caminhos do Contestado, do qual o município é membro, Águas do Oeste e Rota da Amizade.

A pauta foi a apresentação da proposta do Ministério do Turismo, de atualização do mapa de regionalização turística, para as cidades interessadas no desenvolvimento do setor.

O prefeito Reginaldo José Fernandes Luiz, foi representado na ocasião, pelo vice-prefeito Álvaro Heilmann e o secretário da Indústria, Comércio, Cultura e Turismo, Luis Sérgio Paes. Ambos recepcionaram os presentes e destacaram a importância do apoio, estruturação e ações voltadas para o desenvolvimento do turismo no município, por meio da preservação, valorização e divulgação da cultura.

Apresentada pela presidente da IGR do Vale do Contestado, Marivanda Bortoloso Pigatto, a proposta do Ministério do Turismo, prioriza os municípios que adotam o turismo como estratégia de desenvolvimento e melhora a capacidade de gestão e de desenvolvimento de políticas públicas. Também aumenta a capacidade, de Unidades Federativas e municípios em investir, desenvolver e consolidar novos produtos e destinos turísticos respeitando o princípio da eficiência da Administração Pública.

Estiveram presentes, gestores municipais, representantes do Comtur e dos departamentos de Cultura e Turismo de Itaiópolis e representantes de cinco Agências de Desenvolvimento Regional, dos municípios de Mafra, Canoinhas, Major Vieira, Timbó Grande, Videira, Caçador, Iomerê, Treze Tílias, Fraiburgo, Irani, Piratuba, Tangará, Campos Novos, Pinheiro Preto, Seara, Concórdia, Itá, Rio das Antas, Água Doce, Ipira, Curitibanos e Vargem Bonita.

As ações da Associação Cultural Polonesa de Itaiópolis foram expostas por seus integrantes, que deram as boas vindas no “Paiol da Casa Polaski”, em Alto Paraguaçu, local da realização do evento, finalizando a recepção com o brinde da vodka, tradição cultural.

A arte eslava, através das pêssankas ucranianas, foi apresentada pelo artista plástico Maurício Linécia. Os participantes do evento, também saborearam a gastronomia típica do município.

O turismo é um setor que movimenta cerca de 52 (cinquenta e dois) segmentos, não podendo ser trabalhado isoladamente. Discutiu-se a importância e perspectiva de seu fortalecimento de forma regionalizada, com a participação do poder público, iniciativa privada, sociedade civil e entidades com interesses comuns, de modo a oferecer ao turista, produtos turísticos englobando atrativos e serviços.