Itaiópolis sediou a primeira etapa da Mostra Científica Verde é Vida

A Mostra Científica Verde é Vida, constitui-se de uma apresentação de pesquisa científica desenvolvida pelos alunos, tendo como laboratório a escola, a propriedade da família do aluno e ou comunidade. Esta atividade deve ser voltada para o desenvolvimento sustentável da comunidade onde a escola está inserida. A Mostra terá como referência o método científico em vigor no Brasil e servirá como base para o desenvolvimento das pesquisas realizadas pelos alunos.

As escolas parceiras do projeto estão desenvolvendo suas pesquisas, abordando os mais diversos temas. Nesta primeira etapa, que aconteceu em Itaiópolis no dia 07 de julho de 2017, foram expostos 31 trabalhos de escolas de Mafra, Rio Negro, Piên, Canoinhas e Itaiópolis, onde foram selecionados 06 trabalhos para a segunda fase que acontecerá em setembro. De Itaiópolis participaram as escolas: EM Renascer e EEB Virgílio Várzea.

Na reunião pedagógica de setembro, os alunos terão oportunidade de apresentar a continuação de suas pesquisas, e um trabalho será selecionado para ser apresentado na Expoagro 2018, importante feira de negócios da Agricultura Familiar promovida em Rio Pardo/RS.

SOBRE O PROJETO VERDE É VIDA

A proposta do Verde é Vida nestes últimos anos, foi de desenvolver uma educação focada nos aspectos sociais, culturais, econômicos e ambientais e envolver toda a comunidade escolar, tendo como instrumento o Projeto de Educação Permanente da escola. Trabalhar com um projeto de educação em longo prazo e focado nos interesses do aluno e de sua família, faz com que a escola realize um trabalho diferenciado.

O Projeto Verde é Vida nos últimos cinco anos, sugeriu às escolas parceiras embasarem-se em ações propostas pelo programa de Ação Socioambiental, ficando evidentes os resultados alcançados tanto nas questões culturais, sociais, econômicas e ecológicas, bem como na formação dos futuros cidadãos. Além da pesquisa científica, existe o bolsa de sementes, onde as escolas coletam e encaminham sementes de árvores nativas para a Universidade de Santa Maria, que mantém um \”Banco de sementes\”, a Coleta de óleo de cozinha usado, transformado em biodiesel para utilização nos veículos da empresa, Projeto e Relatório da escola, onde são propostas e relatadas atividades desenvolvidas pela unidade escolar, os grupos ambientais, onde os alunos atuam em projetos da escola, e a ação conjunta, que sugere a discussão de temas relevantes da comunidade escolar. Este ano o tema da ação conjunta é alimentação saudável.

Trabalhos classificados para a 2ª etapa:

– Escola Sustentável – EM Achiles Pazda – Canoinhas

– Solo Vivo – EM Alberto Wardenski – Canoinhas

– Alimentação Sustentável – ERM José de Lima – Rio Negro

– Dessalinizador de água – EEB Virgílio Várzea – Itaiópolis

– Defensivo Agrícola Natural – ERM Santa Isabel – Piên

– Horta Escolar e seu Potencial – EM Evaldo Steidel – Mafra