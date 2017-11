Itaiópolis sediou encontro dos Amigos do Batalhão Mauá

Itaiópolis recebeu o 7º Encontro dos Amigos do Batalhão Mauá. O grupo reúne familiares de moradores das cidades onde o 2º Batalhão Ferroviário esteve instalado para construção de estradas de ferro. O primeiro encontro, que foi idealizado pela Professora Verônica Rocha aconteceu em Rio Negro-Pr em 2007. Em Itaiópolis o evento ocorreu na quinta-feira 16.

Ao longo de onze anos, o grupo já visitou os municípios de Santa Cecília, Mafra, Rio Negro e Balneário Camboriú em Santa Catarina, passando por Araquari, Uberlândia e Caldas Novas em Minas Gerais. Encontros em cidades de Goiás, Distrito Federal e Gramado no Rio Grande do Sul, também foram organizados.

O 2º Batalhão Ferroviário – Batalhão Mauá, é uma unidade militar da Arma de Engenharia do Exército Brasileiro, especializado em construção de ferrovias e rodovias e há quase oito décadas trabalha na integração do território nacional.

Criado em 29 de julho de 1938 pelo decreto presidencial nº 268, de 11 de fevereiro de 1938, foi instalado na cidade de Rio Negro-Pr com a denominação de 2º Batalhão Ferroviário e a finalidade de participar da construção do tronco principal sul que demandava de Rio Negro-PR até Roca Sales-RS.

Ostenta com orgulho a denominação histórica de “Batalhão Mauá” por identificar-se com o pioneirismo de Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, seu ilustre patrono.

No ano de 1965, o 2º Batalhão Ferroviário foi transferido para a cidade de Araguari-MG com a missão de integrar a capital federal ao sistema ferroviário nacional. O trabalho foi iniciado com a construção do trecho Pires do Rio-GO a Brasília-DF. Em 22 de março de 1980, foram concluídos os 469 km entre Uberlândia-MG e a capital federal.

Em 26 de março de 1999, foi transformado em 11º Batalhão de Engenharia de Construção (11º BEC) e, a partir de 29 de julho de 2015, teve novamente sua denominação alterada para 2º Batalhão Ferroviário, retornando à sua origem ferroviária.

Com relação à ferrovia que passa por Itaiópolis, a ligação entre São Paulo e Rio Grande do Sul, denominada Tronco Sul Mafra- Lages foi iniciada, por sua vez, no final da década de 1930 e terminada na década de 1960. A construção coube ao 11º Batalhão de Engenharia de Construção do Exército – Batalhão Mauá, na época sediado em Rio Negro, Paraná.

Os visitantes que estiveram em Itaiópolis, foram recepcionados com almoço típico no salão de festas da Capela Nossa Senhora Aparecida no bairro Lucena, pelas organizadoras do evento Erna Gon e Gilnete Woehl.

O prefeito municipal Reginaldo José Fernandes Luiz e a primeira dama Lourdes Terezinha Fernandes recepcionaram e fizeram um agradecimento especial a todos, elogiando a iniciativa do grupo pela homenagem e resgate histórico do “Batalhão Mauá” em Itaiópolis. Na ocasião, o prefeito Reginaldo, aproveitou para convidar o grupo a apresentar um pelotão no desfile cívico e alegórico em comemoração ao centenário de Itaiópolis em 2018.

Finalizando o passeio em Itaiópolis, os “Amigos do Batalhão Mauá”, estiveram no Centro de Recepção de Visitantes na Praça Brasil, Monumento ao Imigrante, Igreja Nossa Senhora da Medalha Milagrosa e Núcleo Histórico Alto Paraguaçú.