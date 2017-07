Itaiópolis sediou o Seminário de Turismo Rural na Agricultura Familiar

Com o objetivo de promover o turismo nas propriedades rurais na região, e integrar as pessoas que trabalham nessa área, Itaiópolis sediou no dia 13 de junho, o Seminário Norte Catarinense de Turismo Rural na Agricultura Familiar (TRAF).

O evento foi promovido pela Epagri, com recursos de Programa SC Rural, e teve apoio da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Indústria, Comércio, Cultura e Turismo e do Conselho de Turismo de Itaiópolis.

Como o assunto abordado foi turismo, o local escolhido para o evento foi o Núcleo Histórico de Alto Paraguaçú, localizado no município de Itaiópolis. Alguns empreendimentos do Núcleo Histórico serviram inclusive de pontos de visitação orientada, que teve como objetivo proporcionar aos participantes uma experiência em “ser turista” e também em conhecer os bastidores de cada local, e sua preparação para o turismo. Foram visitados 5 pontos usando a metodologia de extensão rural conhecida como dia de campo, em que os participantes circulam entre estações, o que movimentou o bairro.

No período da manhã foi discutida a lei do microprodutor primário voltada aos empreendimentos de TRAF, que possibilita que sejam feitas notas fiscais (eletrônicas) de produtor rural para os serviços de turismo. Segundo avaliação dos participantes, o ponto alto do seminário foi a “Mesa Redonda” que apresentou as experiências de TRAF da região, contando com relatos dos municípios de Canoinhas, Mafra, Itaiópolis e de Rio Negrinho, São Bento do Sul e Campo Alegre, que trabalham esse tema em conjunto. Potencialidades que o meio rural sempre pôde oferecer, mas foram subaproveitadas no Planalto Norte Catarinense e que agora começam a ser exploradas de maneira sustentável.

Para a organização, o evento, além de discutir temas importantes para o setor, também deveria surpreender cada participante, o que pode ser comprovado desde a recepção, com pessoas vestidas em trajes típicos poloneses e ucranianos; as bandeiras adentraram ao salão carregadas por participantes de grupos folclóricos, ao som de músicas típicas. Os alimentos servidos e o som ambiente também remetiam a tradição cultural local. Houve ainda apresentação musical com gaita e violão no intervalo de almoço.

O TRAF, atividade apoiada fortemente pela Epagri, valoriza o estilo de vida, os costumes e o modo de produção das famílias rurais. Ou seja, a cultura do campo, passa a despertar o interesse não só dos grandes centros urbanos, mas também dos municípios vizinhos. Propicia também o compartilhamento de tradições gastronômicas e culturais que poderiam cair no esquecimento, as quais são resgatas e valorizadas. O produtor rural passa a ser um empreendedor e prestador de serviços turísticos, trabalhando diretamente na conservação do patrimônio ambiental e cultural da região.

Segundo Telma Koene, líder do projeto Gestão de Negócios e Mercados da Epagri no Planalto Norte, a relevância da atividade do turismo rural em áreas onde há a predominância da agricultura familiar, caso do Planalto Norte Catarinense, pode ser constatada, na medida em que essa associação reverte em novas oportunidades de trabalho e renda, pois, nesses casos, a economia local é ativada através da diversificação de novas formas de trabalho no campo. Na região estão sendo criados circuitos e rotas turísticas adequadas às tradições culturais e às condições naturais, fato que deve ser apoiado e estimulado.