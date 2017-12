Itaiópolis tem novo secretário de Agricultura e Meio Ambiente

Ao assumir a pasta o novo secretário apresentou o planejamento e as ações a serem executadas na área da agricultura e do meio ambiente em Itaiópolis: planejamento, coordenação e gerenciamento para execução do plano de ação do governo municipal que atendam às demandas agrícolas do município; participar da elaboração dos projetos de leis orçamentárias, realizando projetos para adquirir máquinas e equipamentos através de emendas parlamentares; promover reuniões periódicas com assuntos relevantes a secretária de agricultura e meio ambiente, principalmente nos interiores do município; representar o agricultor em eventos, encontros, palestras e simpósios; promover e difundir de maneira consistente a sustentabilidade no meio rural; estimulando a preservação ambiental dos recursos naturais; apoiar o cooperativismo e associativismo, a pesquisa e extensão rural; viabilizar e realizar a implantação do programa da porteira para dentro; encaminhar jovens da área rural do Município a Casa Familiar Rural; realizar o recolhimento periódico de lixo reciclável nos interiores do município; incentivar as agroindústrias da agricultura familiar e dar maior alcance no campo para a produção orgânica do município; revitalizar parques, praças e ruas públicas da cidade com implantação de projetos ornamentais arbóreos; promover intercambio trabalhando com apoio e parceria com a Epagri, Planorte Leite, CMDR, Sindicatos, Senar, Sebrae, Unitagri entre outras; fomentar projetos nas atividades agrícolas, criando programas de incentivo e estimulando com inovações tecnológicas a atividade leiteira, fruticultura e olericultura entre outras atividades; dar apoio e suporte aos produtores de fumo a fim de otimizar as plantações de tabaco, que aliás é o carro chefe de nossa agricultura; implantar através de convênios a perfuração de poços artesianos no interior; interação com a secretaria de obras melhorar as estradas rurais para trânsito e escoamento da produção agrícola; oferecer cursos de capacitação para agricultores rurais; promover e uniformizar distribuição do calcário; incentivar a atividade ervateira através da Indicação Geográfica (IG); estabelecer e idealizar hortas escolares rurais e também urbanas em comunidades carentes nas periferias do município; convenio com instituições para distribuição de mudas nativas frutíferas; instituir viveiros com produção em baixa escala de plantas medicinais; criar mecanismos para otimizar a comercialização de produtos agrícolas; entre outras ações.

Adriano será um secretário técnico, além de engenheiro agrônomo ele é pós-graduado em Licenciamento Ambiental, pós-graduando em Gestão de Políticas. Foi Coordenador do Censo Agropecuário e Contagem da População em Itaiópolis, trabalhou no projeto Microbacias 2 em parceria Uneagro / Epagri, exerceu atividades referentes a Sustentabilidade, Segurança Alimentar, Organização Social e Econômica pela UNITAGRI / MDA. É representante do CMDR na comunidade de Iracema e Região e também foi membro e conselheiro do Conselho das Cidades na Prefeitura de Itaiópolis. Atualmente trabalha como Consultor Ambiental Agrícola e Florestal no escritório da CAAF em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Também exerce função de perito quando nomeado pelo Fórum de Itaiópolis, Mafra e Rio do Campo (Santa Terezinha). Tem como oficio o desenvolvimento da atividade em Inovação Tecnológica pela UNITAGRI / Secretária Especial de Agricultura Familiar (cadeia do leite) onde exerce suas atividades de agente técnico de Inovação Tecnológica nos municípios de Itaiópolis, Papanduva, Major Vieira e Lages.