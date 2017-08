Itarower promove a “Semana de Consciência da Segurança do Ciclista no Trânsito”

O Grupo de Ciclismo Itarower promoveu ações durante a última semana para promover a “Semana de Consciência da Segurança do Ciclista no Trânsito” instituído no estado pela lei nº 15.947/2013.

Com o aumento da prática do ciclismo no município o Itarower decidiu aproveitar a data para conscientizar motoristas, pedestres e ciclistas para que todos tenham mais atenção nas ruas e assim possam transitar juntos com mais segurança.

O Itarower montou na quinta-feira (10) e na sexta-feira (11) um o ponto de parada com uma roda de chimarrão com o objetivo de chamar a atenção das pessoas para a “Semana de Consciência da Segurança do Ciclista no Trânsito”. Nestes locais o grupo pediu a todos os usuários do trânsito para terem mais paciência nas ruas e nas calçadas.

Aproveitando que o plano diretor de Itaiópolis será discutido no próximo ano eles entregaram uma carta de intenções ao Prefeito Reginaldo Fernandes, solicitando que um debate para discutir o trânsito de ciclistas na cidade.