Lideranças estaduais visitam obras da SC-477 em Itaiópolis

Na tarde da última segunda-feira (07), o vice-governador Eduardo Pinho Moreira, o secretário de Infraestrutura Luiz Fernando Vampiro, o secretário do Desenvolvimento Sustentável Carlos Chiodini e o deputado estadual Maura Mariani visitaram as obras de pavimentação da rodovia SC-477, na localidade de Moema, em Itaiópolis.

O secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Mafra, Abel Schroeder, acompanhou a visita, juntamente com o prefeito de Major Vieira, Orildo Antônio Severgnini, vereadores de Itaiópolis e de outros municípios da região, além de outras autoridades e lideranças locais e regionais.

“Esta é uma das obras mais importantes de infraestrutura rodoviária em Santa Catarina”, declarou Pinho Moreira. “Ela vai promover uma grande integração e um grande desenvolvimento do Planalto Norte com o Litoral”, concluiu.

“A obra tem mais de 100 quilômetros de extensão e foi licitada em partes”, explicou o de Infraestrutura Luiz Fernando Vampiro. “O primeiro lote, entre Papanduva e o entroncamento com a SC-114, já apresenta avanço físico de 53%. O outro lote, entre Moema-Volta Triste até Volta Grande, com 35 quilômetros, atingiu 73% de avanço físico. O lote compreendido entre o acesso à Volta Grande até o entroncamento com a SC-477 está 100% concluído. E no último lote, do entroncamento com SC-112 até Doutor Pedrinho, a empresa responsável abriu frentes de trabalho em toda a extensão do trecho, sendo que em 14 dos 29 quilômetros a sub-base de macadame seco já está concluída”, finalizou.

“Certamente o conjunto de obras da SC-477 é o maior realizado pela Secretária de Infraestrutura atualmente e ouso dizer que, do ponto de vista estratégico e regional, é uma obra, senão a mais importante, das mais significativas. O Planalto Norte, a última fronteira agrícola de Santa Catarina, será transformado”, enfatizou o deputado federal Mauro Mariani.

A pavimentação da SC-477 é uma solicitação de vários municípios do Planalto Norte e vai ligar Papanduva a Doutor Pedrinho, encurtando em torno de 100 quilômetros o trajeto entre o Planalto Norte e o Vale do Itajaí. Ao todo, são quatro lotes, com três empresas responsáveis e recursos são provenientes da Corporação Andina de Fomento, do BNDES e de recursos próprios do Governo do Estado.