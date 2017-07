Mais de 350 alunos são formados pelo Proerd em Itaiópolis

Foi realizada na última semana em Itaiópolis, a formatura de 370 alunos do 5º ano do ensino fundamental que concluiram o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). Ao todo, 5.761 alunos já foram formados pelo Proerd na cidade.

A solenidade foi realizada no ginásio de esportes Francisco Linzmeier e contou com a presença do comandante interino da Gemfa, major Marcelo Pereira, do comandante do Grupamento de Polícia Militar de Itaiópolis, sargento Rubens Antonio Plautz, além de pais e familiares de alunos, diretores e professores das escolas estaduais e municipais de Itaiópolis, policias militares e autoridades municipais.

Foram homenageadas as diretoras das escolas, professores e professoras que participaram do Proerd em 2017, colaboradores do programa e os alunos destaques de cada turma, que foram escolhidos através das redações desenvolvidas ao final das 10 lições que compõem o programa. Também foram sorteadas entre os alunos oito bicicletas e 10 tablets.

Após o juramento e a canção do Proerd interpretada pelos alunos formados, com a presença do leão Daren, mascote do Proerd e a regência dos dois instrutores Proerd, cabo Everton Silvano Cidral e soldado Fabio Maurer Marques, da Gemfa, a solenidade se encerrou em clima de festa e alegria.