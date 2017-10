Missa em Ação de Graças pelas Missões de Outubro e pelo Aniversário de Itaiópolis

Hoje, em comemoração ao aniversário de Itaiópolis e pelas Missões de Outubro as paróquias Santo Estanislau e Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, estarão realizando nas suas respectivas Igrejas missa de Ação de Graças. Após os cultos, em cada uma das igrejas, haverá uma apresentação do conceituado coral gaúcho Procergs, sob a regência de Manuel Figueiredo de Abreu e preparação vocal de Cintia de Los Santos.

Na paróquia Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, a missa será celebrada as 18:30hs, já na Igreja Santo Estanislau, no Núcleo Histórico Alto Paraguaçu, a missa de Ação de Graças será a partir das 19 horas.

CORAL PROCERGS

No final do ano de 1991, começou o esboço de um grupo vocal, por iniciativa de funcionários da Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, quando nasceu o Coral ASPROCERGS no ano de 1992 com o objetivo de proporcionar aos trabalhadores uma atividade onde pudessem desenvolver sensibilidade e talento. Até 1994 o Coral era composto exclusivamente por funcionários sendo depois, aberto à comunidade.

A partir de 1994, passou a ser conduzido pela maestrina Marília Raquel Albornoz Stein. Em 1996 assumiu a regência a maestrina Maristela Zancan Funk, ano em que foi montado um espetáculo de aproximadamente uma hora de duração apresentado no Teatro de Câmara Túlio Piva, lotando o teatro. Desde o ano 2000, a regência está a cargo de Manuel Figueiredo de Abreu. E, em 2001, realizou o 1° Intercâmbio Coral Brasil-Argentina de Coros, recebendo o Coral Sociedad de Canto Harmonie da cidade de San Carlos Sud. Desde a sua fundação o Coral Procergs já trabalhou um grande número de obras nos mais variados estilos como: renascença, músicas sacras, spirituals, gospel, MPB, nativista, pop e natalinas.