Planejamento é o principal assunto da reunião do CDR

Quais são os planos da região para o ano de 2030? E como construir uma visão de futuro favorável para todos?

Estas foram algumas das perguntas que nortearam a segunda reunião de 2017 do Conselho de Desenvolvimento Regional (CDR), realizada no auditório do IPRERIO, em Rio Negrinho, na última quinta-feira, 22.

O conselho, reúne os prefeitos municipais, presidentes das câmaras de vereadores e dois representantes da sociedade civil dos sete municípios que compõem a ADR Mafra (Campo Alegre, Itaiópolis, Mafra, Monte Castelo, Papanduva, Rio Negrinho e São Bento do Sul).

Além dos conselheiros, o evento contou com a presença de vereadores, comandantes da PM, lideranças, membros da sociedade civil organizada e imprensa da região.

O evento contou ainda com a participação da Secretaria de Estado do Planejamento, representada pelo gerente de Modernização e Contrato de Gestão, Luiz Carlos Pacheco, e pelo coordenador de Projetos Especiais Vicente Sandrini Pereira.

Luiz Pacheco deu início à apresentação falando do novo panorama das ADRs e dos CDRs e de suas responsabilidades no processo de planejamento do Estado. Explicou que o conselho deve discutir, de forma participativa, os rumos e potencialidades da região.

Este raciocínio foi ampliado com a apresentação de Vicente Sandrini Pereira, que falou do Plano de Desenvolvimento de Santa Catarina 2030. Ele explicou que o plano está na etapa de diagnóstico setorial, sendo que, ainda este ano, serão elaborados diagnósticos e workshops regionais, que vão permitir apontar desigualdades, metas e estratégias regionais para que Santa Catarina possa se consolidar como um estado diferenciado em todas as frentes e em todas as regiões.

Por fim, Sandrini apresentou, em primeira mão, o perfil socioeconômico da região da ADR Mafra, que mapeia a situação da região e oferece às lideranças a possibilidade de prospectar os desafios e as oportunidades para os próximos anos.

Ao final da exposição, o presidente do CDR recebeu dos convidados cópias do perfil socioeconômico, que serão distribuídas entre as Prefeituras dos sete municípios da ADR Mafra.

“Tivemos hoje uma verdadeira aula sobre planejamento e desenvolvimento regional. Fica a lição de que precisamos otimizar e maximizar tudo aquilo que temos na região de forma a melhorar a vida de todos os cidadãos”, declarou Abel Schroeder ao encerrar a reunião.