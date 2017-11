Planejamento estratégico para o turismo religioso é discutido em Itaiópolis

No início deste mês, representantes de municípios que integram o Grupo de Trabalho de Turismo Religioso de SC, estiveram em Itaiópolis para definição de diretrizes do GT em 2018. Itaiópolis recebeu a reunião itinerante pela segunda vez, já que ingressou o GT de Turismo Religioso de Santa Catarina em novembro de 2015.

Participaram do encontro, representantes de secretarias, diretorias de turismo e entidades religiosas das cidades de Brusque, Jaraguá do Sul, Nova Veneza, São João Batista e comunidade de Bethânia, fundada pelo padre Léo.

A recepção dos mesmos aconteceu na comunidade de Iracema, por meio do pároco da Paróquia Sagrada Família, padre Antônio Nazarko e padre Basílio Cembalista. A reunião foi realizada na Casa das Irmãs Servas de Maria Imaculada.

O coordenador do GT de Turismo Religioso de Santa Catarina, Vilmar Walendowsky, destacou a importância dos municípios discutirem ações para o fortalecimento do segmento e a necessidade do planejamento estratégico do turismo religioso.

Discutiu-se também a importância do GT para o diagnóstico turístico que está sendo realizado pelo Estado, norteando as rotas turísticas. Todo o estado de Santa Catarina está sendo mapeado e os roteiros ficarão integrados e estruturados.

A edição do novo guia com as informações dos atrativos religiosos dos municípios que integram o Grupo de Trabalho de Turismo Religioso de Santa Catarina, que será lançado em 2018 pela SANTUR, (Instituição responsável pela promoção e divulgação dos produtos turísticos catarinenses), foi um dos principais destaques do encontro em Itaiópolis.