Prefeito e secretários doam primeiro salário em União da Vitória

O Poder Executivo de União da Vitória fez a entrega, por meio de um cheque simbólico, os salários do prefeito, vice e secretários municipais, de R$ R$ 99.781,02, para a Secretaria Municipal de Saúde. O valor corresponde ao primeiro mês de salário do primeiro escalão da administração pública. Segundo a titular da pasta da saúde, Silvia Regina Andrade, o dinheiro será usado para comprar remédios e insumos para a Secretaria. A ajuda na doação dos subsídios do prefeito, vice e secretários municipais, destinado à Secretaria de Saúde, corresponde a 0,39% do orçamento de R$ 25,5 milhões previsto para o ano de 2017.

O repasse do montante do salário de janeiro, segundo o prefeito Hilton Santin Roveda, serve para dar exemplo de comprometimento dos agentes públicos que exercem cargos em comissão de primeiro escalão, para colaborar com o município a atravessar a grave crise econômica que se abate sobre todas as prefeituras, que afeta por consequência, o município de União da Vitória.