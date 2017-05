Compartilhar no Facebook

Na quinta-feira passada (11) o registro de mais uma conquista para o nosso município. O prefeito Reginaldo Fernandes e o vereador Felipe Tavares fizeram a entrega da chave de uma ambulância semi nova a Secretaria de Saúde, que inclusive já estava circulando nas ruas da cidade.

O feito só foi possível com o apoio do deputado José Nei Ascari que intermediou a doação do veiculo ao município junto ao secretário de Estado da Saúde e deputado Vicente Caropreso.