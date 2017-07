Prefeitos de Itaiópolis e região discutem medidas de combate à violência e aumento do policiamento nas ruas com a PM

Na tarde da quarta-feira (05) reuniram-se no gabinete do prefeito Luiz Henrique Saliba (Papanduva), os prefeitos de Monte Castelo Jean Carlo Medeiros de Souza e de Itaiópolis Reginaldo José Fernandes Luiz, juntamente com o coronel, comandante da 2ª região da Polícia Militar Dionísio Tonet, assim como o major e sub comandante Silvano Sasiski, e o comandante Marcelo Pereira da Policia Militar de Mafra.

Durante o encontro foram discutidas maneiras de reduzir a violência nas cidades menores, entre estas ações foi pautado o aumento do policiamento nas ruas.