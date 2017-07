Prefeitos e servidores públicos da região realizam Ciclo de Estudos em agosto

No dia 2 de agosto acontece a 17ª edição do Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal, realizado pelo Tribunal de Contas e pelas Associações de Municípios, com parceria da FECAM e União de Vereadores do Estado.

O evento de educação corporativa objetiva capacitar aproximadamente quatro mil agentes públicos em um espaço propício para o diálogo e para compartilhar conhecimentos, com os quais a Corte de Contas catarinense se aproxima de seus jurisdicionados orientando no sentido do aprimoramento da gestão dos recursos públicos, o que contribui para a efetiva prestação dos serviços públicos de qualidade.

A ação educacional foi dividida em 12 etapas regionais. A Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense, participa do evento no dia 2 de agosto em Jaraguá do Sul juntamente com a Associação dos Municípios do Vale do Itapocu, AMVALI.

Estão convidados a participar prefeitos, vereadores, secretários municipais, demais gestores de unidades, contadores; controladores internos; técnicos municipais dos setores de recursos humanos/gestão de pessoas e de licitações e contratos.

Serão ofertadas três oficinas técnicas comandadas pelos instrutores do TCE/SC. No período das 9h às 12h a oficina contabilidade/controle interno aborda a lei número 13.019/2015 – marco regulatório do terceiro setor. na oficina atos de pessoal o tema pela manhã será a atuação do controle interno em atos de pessoal. já a oficina licitações e contratos vai tratar de dúvidas frequentes nestas áreas. Das 12h às 14h haverá intervalo para almoço.

Das 14h às 17h serão discutidos nas respectivas oficinas já citadas os temas “Inconsistências contábeis do sistema e-Sfinge”; “Vantagens pecuniárias concedidas a servidores públicos” e “Dúvidas frequentes em licitações e contratos, parte 2”.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no site http://www.tce.sc.gov.br/