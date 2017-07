Produtores de tabaco de Itaiópolis participam de treinamento para uso responsável de agrotóxico

Para incentivar a implantação de medidas que possam minimizar acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e proteger a integridade e capacidade de trabalho, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do estado de Santa Catarina (Faesc) e o Sindicato dos Produtores Rurais de Itaiópolis, em parceria com a empresa Souza Cruz realizaram neste mês de junho em Itaiópolis, mais um treinamento de segurança e saúde no trabalho com agrotóxicos, com o objetivo de capacitar os produtores rurais com base em medidas de segurança e saúde no trabalho com pesticidas.

O evento foi realizado na comunidade de Volta Triste com 14 participantes (foto) e foi ministrado pelo instrutor do Senar e engenheiro florestal Maicon Diego Duffecky da Empresa Raíz Serviços Ltda. de Monte Castelo-SC.

O instrutor enfatizou a importância de qualificar a mão de obra dos trabalhadores rurais para ampliar os resultados nas atividades, com uma atuação mais assertiva e eficaz. Ele informou que entre os conteúdos abordados estiveram o conceito e características de agrotóxicos, formas de exposição direta e indireta, consequência do uso inadequado, sinais e sintomas de intoxicação, uso de vestimentas e equipamentos de proteção pessoal, limpeza e manutenção das roupas e equipamentos de proteção pessoal, medidas de primeiros socorros, destinação correta de embalagens vazias, rotulagem e segurança na aplicação, no transporte e no armazenamento.

O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, Mauro Kazmierczak, lembrou que é importante os produtores terem o conhecimento das medidas adequadas de primeiros socorros, além da maneira correta e segura na aplicação, transporte e armazenamento dos agrotóxicos. “Além da representação em todas as questões, o sindicato e o Senar/SC se preocupam também com a saúde e a segurança dos produtores rurais. E este curso prepara-os para o uso adequado de pesticidas e também para manuseio dos equipamentos”.

Durante todo o ano, este e vários outros treinamentos são oferecidos gratuitamente aos produtores e produtoras rurais. Mais informação sobre os treinamentos oferecidos gratuitamente pelo Senar/SC. Podem ser obtidas no site do órgão (www.senar.com.br); para participar o interessado deverá procurar o Sindicato Rural de seu município.

Neste mês os sindicatos rurais e o Senar estão fazendo o levantamento das demandas, tendo em vista os treinamentos para 2018. Os líderes das comunidades, representantes de entidades e/ou empresas ligadas à agricultura devem apresentar as propostas de cursos pretendidos, até o dia 30 de junho, na sede dos sindicatos de rurais.