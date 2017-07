Professores da educação infantil dos municípios da região recebem capacitação em Mafra

A arte como elo de interação no processo de ensino e aprendizagem é o tema dos dois dias de encontro entre os profissionais que trabalham com educação infantil nos dez municípios que compõem a região do planalto norte catarinense. O evento foi um apelo do Colegiado de Educação da Associação, atendido pela Universidade do Contestado – UnC.

Na abertura, realizada na quinta e sexta-feira (20 e 21), na UnC, em Mafra, a secretária de educação de Mafra, Estela Maris Bergamini Machado, representando as secretarias de Educação da associação lembrou que o evento serve para ressaltar a ternura, os sentimentos infantis e a vontade de aprender. Enfatizou, ainda, que a responsabilidade dos profissionais para com as crianças é a formação integral, por isso pontuou que todos os que estavam ali presentes fazem a diferença na formação do caráter dos alunos.

Mais de 300 profissionais estão sendo capacitados para melhorar a postura em sala de aula, atentando para as artes, a música, a leitura verbal e não verbal e a ludicidade.

Através de palestras e workshops ministrados por docentes da área de Artes e da educação, o evento visa colaborar com a representação e interpretação do mundo, não apenas na disciplina de arte, mas que ela seja o elo integrante de toda a grade curricular permeando a educação infantil, o fundamental e o médio.

Tendo como foco a educação Infantil, os workshops estão pautados no desenvolvimento infantil-cognitivo, sensorial, sócio emocional, motor e linguístico.