Programa SC Rural investe R$ 17,6 milhões no planalto norte catarinense

Chega ao fim a primeira etapa do Programa SC Rural. Em sete anos, o governo do estado e o Banco Mundial investiram US$ 189 milhões para alavancar e modernizar a agricultura familiar e a pesca catarinense, beneficiando 134 mil famílias. O planalto norte está entre os grandes destaques do programa, com investimentos que passam de R$ 17,6 milhões e 634 famílias de agricultores atendidos. Os números fazem parte do relatório de impactos do programa SC Rural, apresentado nesta terça-feira (28), em Florianópolis.

Segundo o coordenador setorial de Desenvolvimento Sustentável do Banco Mundial, Paul Procee, o SC Rural é uma inspiração para outras ações do Banco ao redor do mundo. O Banco está muito orgulhoso em fazer parte desse trabalho e nós estamos levando os bons exemplos de Santa Catarina para outros estados. Nas nossas avaliações, houve um impacto muito grande do trabalho do SC Rural, principalmente, junto às organizações de pequenos agricultores no estado.